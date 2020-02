Organização do metrô no Carnaval de SP ocorre ‘dentro da expectativa’, diz secretário

CELSO LUIX/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO População tem ido em peso às ruas para blocos de Carnaval



De acordo com Alexandre Baldy, secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, a operação do metrô durante o Carnaval de São Paulo está ocorrendo “dentro da expectativa” do planejamento feito em conjunto com a Prefeitura, Governo e Secretaria de Segurança Pública.

Em entrevista ao Jornal da Manhã desta segunda-feira (24), o secretário afirmou que o efetivo das equipes de segurança, limpeza e organização é aumentado de acordo com a demanda de blocos maiores, dia a dia. “É um desafio nosso”, analisou.

Baldy destacou a necessidade de o folião se planejar para curtir a folia. “Antes de ir para oevento, é bom consultar as páginas do metrô e cptm para que possam saber quais as estações de embarque e desembarque, e a obtenção de bilhete, para que saiba onde comprar e evitar filas.”