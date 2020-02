Osasco: Tiroteio entre policiais e ladrões deixa um suspeito morto e outro preso

Divulgação Polícia abordou dois criminosos que haviam acabado de assaltar loja



Um confrontos entre policiais militares e ladrões terminou com um suspeito morto e outro preso em Osasco, na Grande São Paulo. A ação aconteceu na noite de segunda-feira (17), na Ponte dos Remédios, sobre a Marginal do Tietê.

Os dois criminosos haviam acabado de assaltar uma loja especializada na venda de baterias automotivas, localizada na Avenida dos Remédios, na Vila dos Remédios. Eles chegaram ao local em um Fiat Fiorino branco, renderam os funcionários e anunciaram o assalto. Depois de abaixar as portas do comércio, os bandidos recolheram uma quantia em dinheiro e obrigaram as vítimas a carregar o veículo com cerca de 50 baterias.

O proprietário do loja não estava no estabelecimento, mas acompanhou toda ação pelas câmeras de segurança e acionou a PM.

Policiais militares da ROCAM, Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas, que passavam pela avenida naquele momento, suspeitaram da movimentação estranha e resolveram averiguar.

Os assaltantes já se preparavam para partir e, quando os militares deram voz de prisão, eles teriam reagido, atirando. Em meio ao confronto, a dupla conseguiu entrar no carro e fugir, mas acabou sendo interceptada alguns metros à frente, na Ponte dos Remédios. Ali, os ladrões desembarcaram e tentaram prosseguir na fuga a pé, enquanto atiravam contra os PMs.

No revide, um dos criminosos acabou sendo baleado e morreu quando era encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto Socorro da Vila Ayrosa, em Osasco. O comparsa dele foi detido ileso e conduzido ao 10º Distrito Policial do município.

Como um dos ladrões morreu, o caso vai ser investigado pelo SHPP, o Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa, da Delegacia Seccional de Osasco.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore