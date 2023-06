Paciente denuncia burocracia e demora no tratamento de um câncer na rede pública de saúde de SP

O quadro SOS São Paulo, da Jovem Pan News, averiguou a situação de Zenaide Dourado da Silva, que tem relatado problemas para marcar consulta com um especialista e agendar a cirurgia

Reprodução/Jovem Pan News Paciente buscou atendimento inicialmente na UBS Horto Florestal, mas tem sofrido para conseguir uma consulta com especialista



O quadro SOS São Paulo, da Jovem Pan News, que recebe denúncias da população em relação aos serviços públicos da capital paulista, averiguou o caso de uma senhora que teve problemas para tratar um câncer na rede pública de saúde. Zenaide Dourado da Silva é autônoma e originalmente é de Bom Jesus da Lapa, interior da Bahia. Ela veio a São Paulo para tratar um câncer na tireoide descoberto há dois anos. Onde ela morava, não tinha tratamento disponível. Sem endereço fixo na capital paulista, Zenaide está na casa de uma prima. Em março, quando chegou, ela foi atendida na UBS do Horto Florestal: “Fui na UBS Horto Florestal, passei no médico clínico, ele me deu encaminhamento para oncologia e cirurgia. Aí a moça da enfermagem me falou que nesse caso não demorava. Dentro de umas semanas, eles entrariam em contato para passar com a oncologia. Aí passou uma semana, duas semanas, três semanas. Aí eu retornei ao posto, eles falaram que foi para a central numa fila de espera”.

“Até hoje, vai passar dois meses, três meses e agora que veio sair a primeira consulta”, relatou. O caso dela é urgente e, além de estar longe do marido e cuidando da filha de dois anos, ela teme pelo futuro caso não consiga efetuar o tratamento. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de São Paulo informou que Zenaide tem consulta marcada com um médico especialista no dia 18 de julho.

*Com informações do repórter Luiz Guerra