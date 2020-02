Paciente que não saiu dos EUA testa positivo para coronavírus; Trump promete vacina em breve

EFE Nesta quinta, foram registradas mais 29 mortes na China, o menor número diário desde janeiro



Os Estados Unidos confirmou mais um caso de Covid-19, na Califórnia, nesta quinta-feira (26). Trata-se do primeiro relato de transmissão do coronavírus dentro do território norte-americano. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, a mulher não viajou para nenhum outro país.

Pouco antes, o presidente do Estados Unidos, Donald Trump, disse, em entrevista coletiva, que o vírus ainda impõe “um risco muito baixo” aos norte-americanos e que o governo está pronto para enfrentar o surto.

O republicano anunciou que o vice-presidente, Mike Pence, vai comandar um grupo de trabalho que será responsável por lidar com a situação. Trump também disse que uma vacina pode ser “desenvolvida rapidamente”.

Nesta quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde anunciou que, pela primeira vez, o número de novos casos fora da China foi maior do que os registrados naquele país. O diretor da OMS, Tedros Adhanom, disse estar preocupado com o crescimento planetário do contágio, mas voltou a afirmar que é cedo para falar em pandemia.

Nesta quinta, foram registradas mais 29 mortes na China, o menor número diário desde janeiro. Foram diagnosticados 433 novos casos, 409 apenas na província de Hubei, epicentro do surto. Até agora, 2744 pessoas morreram na China — e cerca de 78,5 mil pessoas foram infectadas.

Na Coreia do Sul, em 24 horas, foram registrados 334 novos casos de Covid-19 e, nesse período, ninguém morreu. Até agora, o país já registrou 1.595 diagnósticos positivos e 12 mortes.

*Com informações do repórter Afonso Marangoni