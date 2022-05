Pacientes sofrem com longa espera na rede pública de saúde em SP

Jovem Pan News acompanhou o drama de pacientes que aguardam até oito horas para serem atendidos

EFE/Luis Torres A saúde pública está um caos e a espera por atendimento chega a oito horas



Pacientes sofrem com longa espera na rede pública de saúde em São Paulo. A saúde pública está um caos e a espera por atendimento chega a oito horas. “Tem que ficar aguardando na fila, muitos pacientes e poucos médicos. Não sei o que vai acontecer. Estou passando mal aqui, com fome”, diz Silvério à Jovem Pan News, enquanto aguardava há horas na fila para atendimento. A reportagem esteve em uma unidade de saúde e flagrou a humilhação que a população sofre diariamente ao procurar ajuda médica. A família de Dona Terezinha, de 80 anos, que tem deficiência visual, teve que brigar para que ela fosse atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jabaquara, já que a fila preferencial não era respeitada. “Cheguei a chorar, a gente teve que brigar para ser atendida. A gente levava a ficha dela de uma lado para outro, briguei com a enfermeira, muito estúpida, a gente acabou discutindo e depois de muito custo ela foi atendida.”

*Com informações da repórter Camila Yunes