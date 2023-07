Padilha reúne ‘ministeriáveis’ antes de retorno de Lula

Deputados do PP e do Republicanos negociam para entrar no governo

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro Alexandre Padilha durante coletiva de imprensa em Brasília



O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), recebeu nesta terça-feira, 18, dois nomes do Centrão cotados para ocupar cargos no primeiro escalão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Pela manhã, ele esteve com o deputado federal André Fufuca (PP-MA) no Palácio do Planalto. À tarde, recebeu o deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). Fufuca já foi indicado pelo Centrão para o Ministério de Desenvolvimento Social, atualmente comandado por Wellington Dias. Já Silvio Costa Filho pleiteia o Ministério dos Esportes, de Ana Moser. No entanto, não há uma indicação do governo de que essas duas pastas sejam cedidas em uma possível reforma ministerial. O governo tenta costurar como irá acomodar os partidos do Centrão, que também podem ganhar cargos no segundo e terceiro escalão, como no Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur).

Após reuniões, o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), reforçou que a decisão está nas mãos de Lula. “Lula ainda não bateu o martelo. Cabe ao presidente, que está com todas as fichas do jogo, fazer as mudanças.” O governo negocia a Embratur desde as primeiras manifestações do União Brasil pelo Ministério do Turismo, agora comandado por Celso Sabino. Já passaram na mira do Centrão os Correios, a Caixa Econômica Federal, o Ministério de Ciência e Tecnologia e até o Ministério da Saúde por troca de votos no Congresso para o Planalto.

*Com informações da repórter Janaína Camelo.