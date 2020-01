Pagamento do IPVA começa na quinta-feira em São Paulo

Pixabay/Pexels O seguro obrigatório, por decisão do STF, será cobrado em 2020 com os mesmos valores de 2019: R$ 16 reais para carros e R$ 84 reais para motos



O IPVA 2020 começa a ser pago em São Paulo, nesta quinta-feira (9), pelos os proprietários de veículos com placas de final um. Na sexta-feira (10), é a vez dos veículos com placas final dois — e assim segue a sequência das chapas.

As regras do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores estão mantidas: pagamento à vista com desconto de 3 % em janeiro; quitação da primeira das três parcelas; pagamento à vista sem desconto em fevereiro; e a utilização do cartão de crédito, nesse caso com juros embutidos.

O valor cobrado pelo Estado tem como base a tabela de mercado da Fipe de setembro de 2009 e, em média, houve queda de 3,5% nos valores referentes ao ano anterior. Com o número do Renavam do veículo o proprietário pode pagar o IPVA pela internet, diretamente no banco ou no caixa eletrônico.

O seguro obrigatório, por decisão do STF, será cobrado em 2020 com os mesmos valores de 2019: R$ 16 para carros e R$ 84 para motos.

Outros impostos

A temporada de impostos começou para os brasileiros. Além dos embutidos no dia a dia, em tudo o que se compra ou faz, logo chegará o IPTU de São Paulo, que teve reajuste de 3,5% em 2020 — base acima da inflação oficial pelo IPCA, de 3,27%.

O IPTU à vista terá desconto de 3% ou parcelamento em 10 vezes. Especialistas em finanças, porém, recomendam o pagamento à vista para quem tem dinheiro sobrando.

Para quem tem filhos em escola particular também é hora de gastar com matrícula e material escolar — além dos gastos com faturas do Natal, viagens e Ano Novo.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos