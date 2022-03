Pai emociona em homenagem a mulher e filhos mortos em tentativa de fuga da Ucrânia

Publicação feita nas redes sociais e registros do momento exato em que família foi atacada rodaram o mundo

REUTERS/Yara Nardi Ucrânia registra recordes de refugiados desde o início do conflito, em 24 de fevereiro



“Ele levou todos eles. Tânia não resistiu. Por que comigo? Quem será o próximo? Queria vê-los uma última vez. Perdoem-me pois não os protegi”. O desabafo é do engenheiro ucraniano Serguei Perebinis, em uma postagem numa rede social. Ele é o marido de Tatiana Perebinis, contadora de uma empresa de tecnologia e pai do casal: o jovem Nikita, de 18 anos, e a pequena Alise, de nove. Os três marcaram um dos episódios tristes da guerra na Ucrânia, que já dura duas semanas, desde a invasão da Rússia em 24 de fevereiro. A foto dos corpos estirados atingidos por morteiros russos estampou jornais do mundo. Vemos malas junto na cena. A família tentava deixar Irpin, cidade que fica próxima a Kiev, quando os planos foram frustrados. Uma jornalista norte-americana gravou o momento exato do ataque russo. A família levava em caixas de transporte também dois cães da raça Yorkshire. No vídeo, após a explosão, ouve-se cachorros chorando.

Nas redes sociais, Seguei pediu ajuda: “Amigos, os meus filhos foram mortos hoje. Ao lado dos corpos, estava uma maleta verde com cães. A julgar pelo vídeo, eles sobreviveram. Pode haver um resgate. Se houver testemunhas ou informações escreva”. Ele ainda complementa: “Lutarei por todos os membros da minha família, esperando por um milagre, caso alguém tenha visto, afinal foram muitas testemunhas”. No dia seguinte Serguei postou fotos e agradeceu, dizendo que o cão mais velho havia sido encontrado em uma clínica, com a pata cheia de cacos e que teve que ser amputada. Na última terça-feira, 8, em uma nova postagem emocionante, ele disse que o cão não conseguiu resistir. “Havia esperança que pelo menos alguém ficasse, mas ele, agora, voou para eles”, escreveu.

*Com informações da repórter Carolina Abelin