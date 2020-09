Pais e funcionários reclamam de indefinição sobre reabertura de escolas privadas no Rio

Pelo sim ou pelo não, o diretor do Sindicato dos Professores do Estado do RJ disse que vai recorrer à decisão do TRT

As aulas presenciais nas escolas particulares do Rio de Janeiro seguem proibidas. Nas últimas horas houve uma confusão na cabeça de alunos, pais, professores, funcionários e donos de estabelecimentos de ensino. No final de semana, o Tribunal Regional do Trabalho cassou uma liminar que proibia a volta às aulas nas instituições privadas do Rio. Algumas pessoas, no entanto, esqueceram que já havia uma determinação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro proibindo aulas presenciais.

A Prefeitura recorreu inúmeras vezes, mas não teve sucesso — e resolveu apresentar recurso no STF. Essa decisão divide opiniões pelo Brasil. Professores são totalmente contra, pois acham que o retorno precoce coloca em risco a vida de milhares de pessoas: dos docentes, dos funcionários e dos alunos. Pelo sim ou pelo não, o diretor do Sindicato dos Professores do Estado do Rio de Janeiro, Élcio Paiva, disse que vai recorrer à decisão do TRT — embora, na prática, ela não tenha validade. Algumas poucas escolas abriam as portas, desrespeitando a decisão do TJ-RJ. Quem insistir pode ser multado em até R$ 10 mil por dia.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga