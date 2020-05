Países mais atingidos pela covid-19 na Europa reabrem economia

EFE/ Fernando Villar Tanto Espanha quanto Itália adotaram as quarentenas mais duras da região



A semana começa de forma emblemática para a maior parte da Europa. Diversos países estão voltando a abrir suas economias nesta segunda-feira (18). Os destaques são Espanha e Itália, dois dos países mais atingidos do continente.

Mas antes de falar do que volta a abrir é importante fazer a ressalva: tanto Espanha quanto Itália adotaram as quarentenas mais duras da região. Além disso, os dois países estão registrando quedas consecutivas e sustentadas dos números de mortes e infecções por covid-19.

No domingo (17), por exemplo, o governo de Roma confirmou 145 mortes por coronavírus em 24 horas — o menor índice desde o início da quarentena. As autoridades de Madri anunciaram menos de 100 mortes em 24 horas também pela primeira vez desde o início da quarentena.

Espanha

Acredita-se que a Espanha finalmente está perto de conter a transmissão interna de coronavírus, mas o risco de uma segunda onda ainda preocupa. Mesmo assim, 70% do território espanhol avançou hoje para a chamada fase 1 do processo de reabertura do país.

Encontros com até 10 pessoas estão liberados, respeitando a utilização de máscara e um distanciamento mínimo. Bares e restaurantes podem abrir suas áreas externas com apenas metade da capacidade.

Cinemas, teatros e museus também estão reabrindo, mas com capacidade reduzida por enquanto. Porém, essas novas regras não se aplicam às duas maiores cidades do país, Madrid e Barcelona, que ainda estão na fase zero deste programa.

Itália

Na Itália, bares, cafés, restaurantes, salões de beleza e lojas em geral estão reabrindo nesta segunda, mas também com regras de distanciamento.

As igrejas católicas estão se preparando para a retomada das missas, mas haverá distanciamento social estrito e os fiéis devem usar máscaras. Outras crenças também poderão realizar serviços religiosos.

Outros países

Portugal também está reabrindo cafés e restaurantes com distanciamento social hoje. Na Bélgica, as escolas primárias e secundárias voltam a funcionar sob condições rígidas nesta segunda-feira, com museus e zoológicos também abrindo suas portas.

Aqui no Reino Unido, a principal preocupação no momento é o transporte público. As operadoras dos trens intermunicipais já avisaram que as composições só vão receber no máximo um terço da capacidade de passageiros.

Agentes de segurança e policiais estão nas principais estações para evitar aglomerações. Mas o movimento continua pequeno no serviço ferroviário. O comércio segue fechado aqui em Londres e ainda sem data definida para reabertura.