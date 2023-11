Palácio do Planalto acompanha segundo turno das eleições na Argentina

Brasil está entre os principais parceiros comerciais do país vizinho e abriga a terceira maior comunidade argentina

Luis ROBAYO / AFP Argentinos vão às urnas eleger novo presidente



As eleições presidenciais na Argentina é acompanhada de perto pelo governo federal. O assessor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Alexandre Quintino, viajou ao país vizinho a convite da Direção Nacional Eleitoral do Ministério do Interior, da gestão do atual presidente Alberto Fernández, para participar de um programa de vistoria internacional das eleições. O senador Humberto Costa (PT-PE). O PT apoia o candidato Sergio Massa, que concorre contra Javier Milei, que conta com o apoio da oposição de Lula. Quase 70 deputados brasileiros assinaram uma carta de apoio a Milei. O Brasil está entre os principais parceiros comerciais da Argentina e abriga a terceira maior comunidade argentina, que estão inscritos para votar no pleito eleitoral, e que vivem no exterior. Pelo menos 23 mil argentinos que vivem no Brasil estão apto para escolher o novo presidente do país. Os dois candidatos tiveram um dos seus enfrentamentos mais fortes pelas relações com o Brasil e a China. Massa acusou Milei de querer romper o diálogo com os dois países. O candidato argumentou que a medida terminaria com menos empregos para os argentinos e que a política externa não pode ser regida por caprichos ou ideologias. Por outro lado, Milei rebateu e disse que manterá as relações comerciais com os dois países, caso seja eleito.

*Com informações de Iasmin Costa