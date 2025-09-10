Palestra sobre STF termina em confusão na Universidade Federal do Paraná

Situação rapidamente saiu do controle, levando à intervenção da Polícia Militar; para dispersar os manifestantes, a polícia utilizou gás lacrimogêneo

A Universidade Federal do Paraná foi palco de um tumulto durante uma palestra que discutiria o papel do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O evento, que prometia ser um espaço de debate acadêmico, acabou se transformando em um cenário de confronto. O advogado Jeffrey Chiquini e o vereador de Curitiba, Guilherme Kilter, ambos convidados para a palestra, foram cercados por estudantes que os acusaram de defender ideias contrárias ao estado democrático de direito. Chiquini, conhecido por defender réus no Supremo, relatou ter sido agredido fisicamente, enquanto Kilter afirmou ter sido ameaçado por pessoas mascaradas.

A situação rapidamente saiu do controle, levando à intervenção da Polícia Militar. Para dispersar os manifestantes, a polícia utilizou gás lacrimogêneo, o que intensificou ainda mais a confusão. Imagens que circularam nas redes sociais mostraram o momento em que a polícia lançou bombas contra o grupo de manifestantes. Apesar do cancelamento da palestra, os palestrantes não se deixaram abater e já planejam realizar o evento em outra ocasião, possivelmente na Câmara Municipal de Curitiba, onde pretendem organizar uma audiência pública sobre o tema.

Em meio à polêmica, a direção da Faculdade de Direito e a reitoria da universidade emitiram uma nota oficial. No comunicado, explicaram que o evento foi cancelado devido à entrada forçada dos palestrantes, o que provocou reações adversas e uma resposta desproporcional das forças de segurança. A universidade aproveitou para reiterar seu compromisso com a defesa do estado democrático de direito e a liberdade de expressão, condenando veementemente qualquer forma de violência.

