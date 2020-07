Pandemia afetou negativamente 57% das indústrias exportadoras, diz CNI

O levantamento realizado entre 02 e 10 de junho avaliou os dados referentes a abril e maio de 197 empresas

Leandro Ferreira/Estadão Conteúdo A pandemia da Covid-19 atingiu 57% das empresas exportadoras, aponta a CNI. Do total, 42% praticamente perderam metade do mercado



Uma consulta da Confederação Nacional da Indústria (CNI) sobre o impacto da pandemia do coronavírus no comércio exterior brasileiro revela que a maioria das empresas foi afetada, analisa o Gerente de Negociações Internacionais da entidade, Fabrizio Sardelli Panzini. “O impacto da pandemia está melhorando, mas ainda é bastante sentido pelas empresas que exportam, importam ou tem produção no exterior”, afirma.

A pandemia da Covid-19 atingiu 57% das empresas exportadoras, aponta a CNI. Do total, 42% praticamente perderam metade do mercado. “Mas é um número ainda negativo como eu disse, mas que vem melhorando. No início da pandemia, quando a CNI pesquisou, sobretudo no mês de março e abril, esse número era mais alto, ao redor de 70% de empresas que representavam essa queda. A queda mais significativa foi princialmente na América do Sul e nos Estados Unidos, o que indica que é uma queda nas exportações na indústria e em bens industriais.”

O levantamento realizado entre 02 e 10 de junho avaliou os dados referentes a abril e maio de 197 empresas. Na projeção para os próximos 60 dias, 37% responderam que a queda será superior a 50%, índice 5 pontos percentuais menor que o registrado em maio e junho.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos