Pandemia faz sorteio de casas populares ser realizado pela internet

Beth Santos/Secretaria Geral da PR Convênios com prefeituras, doação de terrenos, União e Caixa, também possibilitam projetos do Minha Casa Minhas Vida, Nossa Casa e Cheque Moradia



A pandemia do coronavírus obrigou a Secretaria Estadual da Habitação de São Paulo a promover 126 sorteios digitais de 12,7 mil casas populares em 118 cidades paulistas. Os sorteios aconteceram ao vivo pela internet, como explica o titular da pasta, Flávio Amary.

“Pessoas que não têm casa, pessoas com renda até três salários, dependendo do programa, ou até cinco dependendo também do outro programa. E essas famílias podem se habilitar para isso e participar do sorteio.”

A crise econômica gerada pelo coronavírus fez com que a arrecadação caísse significativamente nos estados, municípios e também na União. O secretário estadual da habitação, Flávio Amary, fala sobre os impactos no cronograma no Estado de São Paulo.

“Nós temos alguns conjuntos em construção pela própria CDHU, onde a gente chama de CDHU puro, porque a própria companhia faz a licitação, contrata a empresa e faz os pagamentos. Nós temos uma carteira de recebimentos, as pessoas continuam pagando a prestação da própria companhia e esse valor é fundamental para que a gente possa dar continuidade nas obras. A inadimplência continua igual, recebimento continua igual, e existe a possibilidade de repactuar para aquelas pessoas que tiverem perda na renda e nos empregos também.”

Convênios com prefeituras, doação de terrenos, União e Caixa, também possibilitam projetos do Minha Casa Minhas Vida, Nossa Casa e Cheque Moradia. Os sorteios presenciais da CDHU reuniam milhares de inscritos em estádios, ginásios de esportes ou praças de cidades do interior, mas o modelo virtual será adotado até o fim da pandemia.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos