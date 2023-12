Papa Francisco critica consumismo e lamenta ‘lógica fútil da guerra’

Declaração foi feita durante celebração da tradicional Missa do Galo

VATICAN MEDIA/Reuters Papa Francisco fez declaração durante a Missa do Galo



O papa Francisco lamentou que a mensagem de paz de jesus esteja sendo “abafada pela guerra” durante a missa solene na basílica de São Pedro, no Vaticano, no domingo, 24, véspera de natal. A cerimônia também é conhecida como Missa do Galo e tradicionalmente ocorre nesta data, onde cerca de 6.500 fiéis compareceram. “Essa noite nossos corações estão em Belém, onde o príncipe da paz é rejeitado pela lógica fútil da guerra”, disse. O pontífice criticou, também, as compras em excesso, incentivando as pessoas a não contribuírem com a “idolatria” do consumismo. A fala do papa Francisco surge após o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ter prometido recentemente lutar mais e aumentar seu arsenal na guerra entre Israel e Hamas. O pontífice destacou que a verdadeira mensagem do natal “é a paz e o amor”.

*Com informações da repórter Marina Harriz