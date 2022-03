Papa Francisco denuncia ‘martírio’ da Ucrânia: ‘Guerra cruel e sem sentido’

Pontífice afirmou neste domingo, 27, que o conflito no Leste Europeu representa ‘um fracasso para todos nós’

Reprodução/Instagramvaticannewspt/01.01.2022 A fala de Francisco aconteceu depois da tradicional oração do Ângelus na praça São Pedro do Vaticano



O papa Francisco denunciou neste domingo, 27, “o martírio” da Ucrânia e “a agressão” do país por parte da Rússia. A fala acontece no 32º de conflitos entre as tropas de Moscou e Kiev, que já causaram a morte de ao menos 1,1 mil civis ucranianos, segundo dados da Organização das Nações Unidas – a ONU. “Passou mais de um mês desde o início da invasão da Ucrânia, desde o começo desta guerra cruel e sem sentido, que, como toda a guerra, representa um fracasso para todos, para todos nós”, disse o pontífice. A fala de Francisco aconteceu depois da tradicional oração do Ângelus na praça São Pedro do Vaticano. Na ocasião, o líder religioso também denunciou um “um ato bárbaro e de sacrilégio” contra uma “Ucrânia martirizada”. Desde o início dos conflitos no Leste Europeu, o papa Francisco já se colocou inúmeras vezes contra a guerra. Quebrando protocolo do Vaticano, ele chegou a ir pessoalmente à embaixada russa em 25 de fevereiro para se encontrar com o embaixador Alexander Avdeev e pedir o fim da guerra.

*Com AFP