EFE O Papa Francisco nomeou Francesca Di Giovanni, de 66 anos



O Papa Francisco nomeou, nesta quarta-feira, a primeira mulher a ocupar um cargo de gerência na Secretaria de Estado, que administra o Vaticano e coordena as relações com outros países.

Francesca Di Giovanni, de 66 anos, é uma advogada italiana que trabalha há 27 anos no Vaticano. Ela assume agora a Subsecretaria da Seção para as Relações com os Estados, responsável pelas relações da Igreja Católica com a ONU.

Para Francesca, a nomeação é um sinal da atenção que o Papa Francisco quer dar às mulheres. Ela classificou a decisão do pontífice como algo “inovador”, mas se disse surpresa por ter sido escolhida.

Desde 1993, quando começou a trabalhar no Vaticano, a advogada lida com temas ligados a migrantes, refugiados, situação da mulher, direito internacional humanitário e comunicações.

De acordo com a última edição do suplemento “Mulher, Igreja, Mundo” do jornal do Vaticano, cerca de 950 mulheres trabalham atualmente na Santa Sé.

A publicação destaca, no entanto, que embora elas ganhem os mesmos salários que os homens, poucas ocupam cargos no alto escalão do estado católico.

* Com informações da repórter Beatriz Manfredini.