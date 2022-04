Para conter alta dos preços, EUA liberam reservas estratégicas de petróleo

Segundo o presidente do país, Joe Biden, um milhão de barris do combustível será liberado por dia pelos próximos seis meses

Reprodução/Instagram/joebiden Joe Biden, presidente dos Estados Unidos,



Nesta quinta-feira, 31, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou a liberação das reservas estratégicas de petróleo do país. A medida faz parte de um plano para tentar conter a escalada do preço da gasolina. “Estou autorizando a liberação de 1 milhão de barris de petróleo por dia pelos próximos seis meses. Somando mais de 180 milhões de barris da nossa reserva. É uma medida para aumentar a oferta até que a produção aumente, ao longo do ano, e a maior liberação de reservas da nossa história”, disse Biden.

No mesmo evento, Biden disse que os Estados Unidos precisam elevar a produção interna de combustível, mas as petrolíferas estão operando abaixo do ideal para se beneficiar do petróleo mais caro. Por isso, o governo quer multar as empresas com capacidade ociosa de produção. “Nossa petrolíferas lucraram quase US$ 80 bilhões no ano passado e devem continuar lucrando neste ano. Não é o momento de ficarem sentados em lucros recordes. É hora de se comprometer com o bem do país e do mundo, investir na produção imediata de que precisamos para responder a Vladimir Putin”, declarou o presidente americano.

*Com informações do repórter Bruno Caniato