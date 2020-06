Paraná restringe venda de bebidas alcoólicas e limita funcionamento do comércio

Fernando Frazão/Agência Brasil O outro decreto é exclusivo da região metropolitana de Curitiba, e determina que o comércio em geral abra as portas às 10h e feche às 16h



A partir desta segunda-feira (22), o governo do Paraná vai restringir a venda de bebidas alcoólicas e limitar o horário de funcionamento do comércio. As medidas fazem parte de uma tentativa de frear o avanço repentino do coronavírus no estado. Até o momento, são 14.336 casos confirmados e 442 mortes por complicações da Covid-19. Os dados correspondem ao boletim divulgado pela secretaria estadual de saúde do Paraná no domingo (21).

Em resposta à onda de contágio na região, foram decretadas medidas que afetam diretamente bares, shoppings e outros serviços não essenciais. Uma delas abrange todo o estado e proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas e o consumo nas ruas entre às 10 horas da noite às 6 da manhã. A intenção é evitar que unidades de terapia intensiva sejam ocupadas por pacientes com traumas resultantes do consumo de álcool.

O outro decreto é exclusivo da região metropolitana de Curitiba, e determina que o comércio em geral abra as portas às 10h e feche às 16h. Os shoppings poderão funcionar apenas de segunda à sexta-feira, entre meio dia e 20h. Além disso, não será permitida a entrada de crianças menores de 12 anos em mercados.

As medidas serão válidas por 14 dias e poderão ser prorrogadas pelo mesmo período. de acordo com o governador ratinho júnior, o objetivo é aliviar a aglomeração de pessoas nos transportes públicos. Apesar de serem orientações, o governo do Paraná afirma que há um acordo para que as prefeituras sigam os decretos à risca. Os municípios do estado serão responsáveis pela aplicação e fiscalização das regras.

*Com informações da repórter Larissa Coelho