Parceria entre Santander e CUFA reúne artistas em prol de comunidades

Na Jovem Pan, a transmissão vai acontece nesta sexta (25) às 23h no canal Jovem Pan News no Youtube

ÉRICA MARTIN/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Contribuições podem ser feitas até o dia 26 de setembro e contam com a participação do público em geral e dos mais de 40 mil funcionários do banco



A campanha Semana Santander foi criada em 2007 para ajudar quem mais precisa e, neste ano, vem com com o projeto O Canal é Todo Seu. O objetivo é arrecadar doações para mais de 1,1 milhão de famílias em cerca de 5 mil favelas espalhadas pelo Brasil. Segundo dados da Saede (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados), quase 50% dos lares da periferia brasileira são chefiados por mulheres. Na sua maioria, elas trabalham na informalidade e viram os seus negócios serem gravemente impactados pela pandemia da Covid-19. As contribuições podem ser feitas até o dia 26 de setembro e contam com a participação do público em geral e dos mais de 40 mil funcionários do banco. Nesta sexta-feira (25) vai rolar uma live especial a partir das 19 horas.

Serão 12 horas com muitas atrações, participação de artistas e influenciadores digitais e um único objetivo: arrecadar doações para o projeto Mães da Favela, da Cufa (Central Única das Favelas). É o que explica o fundador da Cufa e idealizador do projeto, Celso Athayde. “Porque muitas das vezes a gente levava para as mães açúcar, feijão. Mas ela precisava de absorvente, fralda, de remédio”, disse. Pela primeira vez, emissoras de rádio e televisão participam do evento, entre elas a Jovem Pan. Segundo Vanessa Lobato, vice-presidente de Recursos Humanos do Santander Brasil, esse apoio da mídia é extrema importância. “Então é literalmente convidar a sociedade e, muito bacana, como as emissoras se abriram para o projeto. E de uma causa que toca o coração de todo mundo.”

*Com informações da repórter Hanna Beltrão