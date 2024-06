Paris anuncia 30 mil policiais por dia durante as Olimpíadas

Autoridades francesas afirmam que seguem em nível máximo de segurança para terrorismo, especialmente de origem islâmica

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP O número de agentes pode chegar a 45 mil durante a cerimônia de abertura



A cidade de Paris mobilizará cerca de 30 mil policiais diariamente durante os Jogos Olímpicos, em resposta ao alto nível de alerta de segurança devido à ameaça de terrorismo. A França, que tem enfrentado episódios de violência terrorista, está adotando medidas rigorosas para garantir a segurança do evento. O chefe da Polícia da capital francesa, Laurent Nunez, detalhou as ações em entrevista à imprensa, destacando que o número de agentes pode chegar a 45 mil durante a cerimônia de abertura. Nunez enfatizou a preocupação com a ameaça terrorista, especialmente a de origem islâmica, que continua sendo a principal prioridade das autoridades. Ele assegurou que a segurança privada não será substituída pelo exército ou pela polícia durante os Jogos Olímpicos. No entanto, a questão do recrutamento de agentes de segurança privada ainda não foi totalmente resolvida, o que gera uma certa apreensão no comitê organizador do evento. O Ministério da Defesa da França afirmou, no final de março, que 18 mil soldados poderiam ser mobilizados caso houvesse uma insuficiência de agentes de segurança privada.

