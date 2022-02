Parlamentares das Comissões de Direitos Humanos do Congresso vão ao Rio para ouvir familiares de Moïse

Será cobrado do poder público local presteza e profundida nas investigações

Reprodução / Facebook Moïse Kabagambe veio para o Brasil como refugiado político



Os parlamentares das Comissões de Direitos Humanos do Congresso vão ouvir os familiares do congolês Moïse Kabagambe, espancado no último dia 24 até a morte por cobrar o dívida trabalhista em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. As diligências estão previstas para acontecer nesta segunda, 14, e terça-feira, 15. O senador Humberto Costa (PT-PE) afirma que também está na agenda uma visita ao Ministério Público, um encontro com autoridades jurídicas e o governador do Rio, Claudio Castro (PL). “Teremos uma visita ao governador do Estado do Rio para cobrar dele não somente a presteza, mas a profundidade das investigações, também faremos uma visita ao Ministério Público do Rio de Janeiro para apuração desses fatos e também faremos uma visita à prefeitura. Tudo isso na segunda-feira. Na terça-feira, estaremos com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa”, disse.

O objetivo das ações dos parlamentares é levar as apurações do assassinato ao Senado Federal. Os parlamentares também pretendem verificar as condições de trabalho de refugiados na cidade do Rio de Janeiro, além de checar dificuldades enfrentadas por estes estrangeiros no processo de inclusão em políticas públicas. Ainda motivados pelo crime brutal cometido contra Moïse, senadores aprovaram a realização de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos na Câmara dos Deputados para debater a violência contra imigrantes e refugiados no Brasil.