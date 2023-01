Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo, sofre com falta de manutenção

Asfalto com buracos e falta de sistema de drenagem contribuem para a formação de poças e lama

O Parque Olavo Egydio Setúbal, conhecido como Parque do Carmo, em Itaquera, zona leste da cidade de São Paulo, enfrenta diversos problemas com falta de manutenção. Um leitor e telespectador da Jovem Pan fez uma denúncia da situação pelo e-mail sos@jovempan.com.br. O asfalto possui diversos buracos e não há nenhum sistema de drenagem para a água da chuva, que escorre na grama encharcada e forma diversas poças e lama. Sobra água da chuva, mas falta água potável. A equipe de reportagem da Jovem Pan ouviu de um frequentador da localidade que os seguranças desligaram os bebedouros. Entretanto, a equipe também flagrou um rapaz ligando independentemente o fornecimento, bebendo água, se molhando e desligando os equipamentos na sequência. Uma outra frequentadora reclama da falta de condições do parque: “Na hora que a gente [ela e a família] chegou no parque, eles viram a grama verdinha e foram correr. Conforme ocorreu, saíram com o pé atolado, sujou a roupa, pois havia várias poças. Você pensa que não tem, que está sequinha, mas a grama está toda cheia de água”. A estrutura de 667 hectares abriga o Sesc Itaquera e também a reserva ambiental municipal Fazenda do Carmo.

Em nota, a prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, diz que as poças de água se formaram devido às fortes chuvas das últimas semanas. Em relação ao parque, foi informado que apenas um único brinquedo está quebrado e que ele já foi retirado para reparo e segurança das crianças. Quanto aos bebedouros, a pasta diz que estão funcionando, mas que alguns estão sem uso por ações de vândalos.

*Com informações do repórter Luiz Guerra