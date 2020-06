Presidentes de partidos discutem liberdade de expressão

Reprodução/Twitter A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, questiona a liberdade de expressão



Presidentes de partidos políticos participaram da discussão on-line sobre Liberdade de Expressão e Democracia da Universidade Harvard. A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, questiona a liberdade de expressão. “Nós não temos hoje liberdade de expressão. Infelizmente, o outro lado não entra da mesma forma, com o mesmos horário, dos mesmos jeitos, para que o público possa ter uma opinião crítica.”

O presidente do DEM, o prefeito de Salvador, ACM Neto, discorda, mas condena o que classifica de milícias digitais.

“Quando você olha um aparelhamento com muito dinheiro montado para disseminar notícias nas redes sociais, isso é crime, isso não é liberdade de expressão. Eu posso me manifestar como quiser, eu posso me manifestar, mas eu não tenho o direito de patrocinar a mentira e acusações indevidas sobre outras pessoas. Aí estão, por exemplo, a necessidade do Judiciário adotar medidas duras e, por isso, reforço também o papel do Supremo Tribunal Federal.”

Já o presidente do PSDB, Bruno Araújo, avalia que há dispositivos para a responsabilização dos excessos nas redes sociais, sem censura. “Dispositivos legais em relação a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, não há nenhuma necessidade de retomada da legislação brasileira. Do ponto de vista dos meios de acesso, uma coisa pontual, sem nenhuma necessidade de qualquer coisa relevante. O que é preciso é um conjunto de defesa das instituições brasileiras.”

O presidente do Cidadania, Roberto Freire, ressalta a liberdade de expressão dos veículos. “Quando se fala em concessão é quase como se dizendo, se é uma concessão eu posso determinar o que essa concessão deve fazer. E isso, evidentemente, não cabe no ordenamento jurídico e nem na Constituição brasileira.”

Também participaram os presidentes do PDT, Carlos Lupi, e o do Republicanos, Marcos Pereira.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos