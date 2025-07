Passaporte brasileiro está entre os 20 mais poderosos do mundo

Brasil se manteve na 16ª colocação, junto com Argentina e San Marino; Singapura lidera ranking e Afeganistão aparece na última posição

Marcelo Camargo/Agência Brasil Passaporte brasileiro permite acesso a 170 países sem necessidade de visto prévio



O passaporte brasileiro manteve sua posição de destaque no cenário global, classificando-se em 16º lugar no Henley Passport Index de 2025. Este resultado coloca o Brasil entre as 20 nações com os passaportes mais influentes do mundo, permitindo acesso a 170 países sem a necessidade de visto prévio. A consultoria Henley & Partners, responsável pelo levantamento, baseia-se em dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) e analisa 199 passaportes. No ranking, o Brasil aparece empatado com a Argentina e San Marino. Na América do Sul, o Chile se destaca na 14ª posição, garantindo aos seus cidadãos a entrada em 176 nações sem visto.

Apesar da boa colocação, os brasileiros ainda enfrentam a necessidade de visto para entrar em mercados estratégicos, como os Estados Unidos. Por outro lado, o país tem avançado em acordos de isenção, como um recente com a China, e busca ampliar essa facilidade com nações da África e do Oriente Médio.

Liderança e lanterna do ranking

No topo da lista, Singapura se consagra com o passaporte mais poderoso, oferecendo acesso a 196 países. Em segundo lugar, Japão e Coreia do Sul dividem a posição, com acesso a 190 destinos. O terceiro lugar é compartilhado por Alemanha, França, Itália e Espanha, cujos cidadãos podem visitar 189 países sem visto. Na outra ponta do ranking, o Afeganistão ocupa a última posição, com acesso restrito a apenas 25 países sem a exigência de visto.

Com informações de Danúbia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA