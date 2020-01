Passaportes terão alerta sobre tráfico de pessoas

Marcelo Camargo/Agência Brasil O objetivo é qualificar as denúncias recebidas e orientar a população



A partir desta quarta-feira todos os passaportes emitidos em sete Estado e no Distrito Federal terão um comunicado para facilitar as denúncias contra o tráfico de pessoas.

O material vai ter um QR Code que direciona o usuário diretamente para a página do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Lá, a vítima pode fazer a denúncia gratuitamente.

O folder também orienta as vítimas e testemunhas a denunciarem os casos pelo DISQUE 100 e o LIGUE 180. Ele será distribuído a partir desta quarta-feira.

Segundo o ministério, o objetivo é qualificar as denúncias recebidas e orientar a população sobre como identificar esse tipo de crime.

Com 495 mil unidades, a iniciativa vai abarcar os estados com maior número de registros de denúncias sobre o crime, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Ceará, Pará e Amazonas, além do Distrito Federal

Nesta quarta, o governo realizará uma entrevista coletiva sobre a medida na sede da Superintendência da Polícia Federal, em São Paulo

* Com informações do repórter Leonardo Martins.