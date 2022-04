Paulinho da Força declara apoio do Solidariedade a Lula

Por sua vez, o petista confirmou que realizará o lançamento de sua pré-candidatura à presidência no dia 7 de maio

Reprodução/Twitter/@gleisi Paulinho declarou apoio a Lula um dia após se encontrar com representantes da terceira via



Nas redes sociais, o deputado Paulinho da Força (Solidariedade) postou uma foto junto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e falou sobre o apoio de seu partido na construção de ampla aliança para as próximas eleições. Em outra postagem, Paulinho disse que Lula pediu para buscar novos apoios para vencer o pleito. O deputado destacou a necessidade de união e diálogo para recuperar emprego e renda para os brasileiros. A declaração de apoio ao PT foi um dia após Paulinho se reunir com representantes da 3ª via: os tucanos Aécio Neves e o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Neste fim de semana, em entrevista à Jovem Pan News, Paulinho, que é presidente do Solidariedade, afirmou que estava sendo procurado por outras siglas para o posicionamento nas eleições, mas acabou reatando laços com o PT. Entretanto, apoiadores do PT ainda guardam mágoas de Paulinho por conta do posicionamento do deputado durante o impeachment de Dilma Rousseff, quando votou a favor. Semana passada, ele chegou a ser vaiado em evento com centrais sindicais e com a presença de Lula. O petista repostou a publicação de Paulinho e também confirmou que o lançamento de sua pré-candidatura será no dia 7 de maio e que, depois disso, quer “percorrer o Brasil”.

*Com informações da repórter Carolina Abelin