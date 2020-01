Paulistanos não confiam na justiça e nos vereadores, mostra pesquisa

Divulgação/ANPV Paulistanos não confiam nos vereadores da cidade



Cerca de 57% dos moradores de São Paulo não participam da vida política da cidade, segundo levantamento Da Rede Nossa São Paulo e pelo Ibope. Os critérios levados em consideração são atitudes como abaixo-assinados; compartilhar notícias sobre o município pelas redes sociais; participar de manifestações, se envolver em trabalhos voluntários; estar presente em audiências públicas presenciais ou fazer parte de algum grupo artístico ou cultural.

Thais silva, de 29 anos, faz parte dos 20% dos paulistanos que são engajados politicamente, apesar de evitar os protestos.

“Protesto é uma coisa que eu não participo, tenho pânico de multidão. Então procuro evitar, mas abaixo-assinado, sempre que cai na minha mão eu assino. Mesmo no meu bairro, assinei quando concordava, como abertura de creche. Mas a juventude não liga muito para política, não.”

Felipe de Moura Xavier tem 30 anos, é ator e bailarino. Ele participou das manifestações de 2013 e do protesto contra mudança em linhas de ônibus em São Mateus no mesmo ano.

“Quando teve o corte da linha de ônibus em São Mateus, fizemos uma manifestação para trazer a linha de volta, dialogando com a subprefeitura e com a CET. Fechamos o trânsito para chamar atenção das autoridades. Conseguimos um diálogo apresentando alguns dados do bairro, e trouxemos a linha de volta com outro trajeto. Engajamento social, aqui, também em 2013, que participei [de manifestações] pela primeira vez. Pensando em política, procuro trabalhar no dia a dia, nas minhas relações de trabalho, sempre com diálogo, independentemente do partido, o que a pessoa idealiza ou defende.”

O levantamento do Ibope também mostra a confiança nas instituições daqueles que moram em São Paulo. O Metrô aparece como a instituição que possui o maior índice de confiança, seguido pela Sabesp e pela SPTrans.

Entre as entidades com o menor índice de confiança estão o Tribunal de Contas do Município, a Câmara Municipal de São Paulo e o Poder Judiciário.

Em relação à escolha dos governantes, 63% dos entrevistados não lembram em quem votaram para vereador nas eleições de 2016.

Na pesquisa realizada pelo Ibope, foram entrevistadas 800 pessoas de todas as regiões da cidade entre os dias 05 e 19 de dezembro de 2019.

* Com informações do repórter Victor Moraes.