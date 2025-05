Paulo Cupertino, acusado de assassinar o ator Rafael Miguel e seus pais, vai a novo julgamento nesta quinta-feira

Empresário está preso desde maio de 2022, quando foi encontrado por policiais escondido em um hotel em Interlagos, na mesma região em que aconteceu o crime

Divulgação/Polícia Civil de São Paulo O julgamento anterior foi anulado no ano passado após Cupertino demitir seu advogado



O julgamento de Paulo Cupertino, acusado de assassinar o ator Rafael Miguel e seus pais em 2019, está programado para começar nesta quinta-feira (29) no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. Este caso ganhou notoriedade devido à carreira promissora de Rafael, que ficou conhecido por sua participação na novela “Chiquititas” e em um famoso comercial de televisão. O Ministério Público alega que o crime foi motivado por ciúmes de Cupertino em relação ao namoro de sua filha, Isabela, com Rafael. Na época do crime, Rafael tinha apenas 22 anos, o que adicionou uma camada de tragédia à já chocante situação.

Anteriormente, o julgamento foi anulado no ano passado após Cupertino demitir seu advogado, alegando insatisfação por não ter podido acompanhar o depoimento de sua filha e de sua então esposa, Vanessa. Com novos jurados, o julgamento atual deve durar dois dias. Além de Cupertino, outros dois indivíduos, que estão em liberdade, também serão julgados por supostamente terem ajudado na fuga do acusado após o crime. A complexidade do caso e as reviravoltas judiciais têm mantido o público atento ao desenrolar dos acontecimentos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O caso gerou grande repercussão na época e continua a atrair a atenção do público. A equipe de reportagem está no local para acompanhar o desenrolar do julgamento e fornecer atualizações ao longo da programação. A expectativa é que o processo traga à tona novos detalhes sobre o crime que chocou o país.

*Com informações de David de Tarso

*Reportagem produzida com auxílio de IA