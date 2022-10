Paulo Guedes promete reajuste do salário mínimo e aposentadorias acima da inflação

Ministro da Economia também comentou as decisões do Tribunal Superior Eleitoral contra a Jovem Pan

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Paulo Guedes, ministro da economia do governo Bolsonaro



Nesta quinta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a negar que vai impedir o aumento do salário mínimo e das aposentadorias e prometeu aumento real acima da inflação por causa da elevação da produtividade no período pós-pandemia: “Agora que acabou a pandemia, estamos dizendo que vamos dar aumentos reais de salários. Tanto o salário mínimo, que vai ter aumentos acima da inflação. Os aposentados que tiveram aumentos iguais à inflação, agora podem ter acima da inflação. E o funcionalismo público pode começar a ter aumentos acima da inflação”. O chefe da pasta econômica abordou um tema que têm gerado incômodo na sociedade, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral contra a Jovem Pan. Como liberal, Paulo Guedes disse ser contra a censura e que é imprescindível que as liberdades de imprensa e de expressão sejam asseguradas: “Hoje é a Jovem Pan, amanhã pode ser O Globo, pode ser a Folha. Vai depender da opinião de um juiz. Vai ter um juiz lá que vai achar que estão atacando a democracia se chamar o presidente de genocida. A presidência é uma instituição democrática. Então, alguém pode chegar amanhã e dizer que tem uma ameaça às instituições democráticas”.

*Com informações do repórter Daniel Lian