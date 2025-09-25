Paulo Skaf anuncia ‘Conselhão’ da Fiesp com Moro, Temer e Campos Neto

Nova diretoria eleita, que assumirá a partir de 2026, realizou sua primeira reunião de trabalho nesta quinta-feira (25) e anunciou nomes de destaque para composição dos conselhos superiores

Antonio Cruz/Agência Brasil O empresário Paulo Skaf, eleito presidente da Fiesp em agosto com 99% dos votos, anunciou a nova diretoria que assume em janeiro de 2026



A nova diretoria eleita da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), que assumirá a partir de 2026, realizou sua primeira reunião de trabalho nesta quinta-feira (25) e anunciou nomes de peso para a composição de seus conselhos superiores. Paulo Skaf, que presidirá a entidade, divulgou a participação do ex-presidente Michel Temer no Conselho Superior de Estudos Nacionais e Políticas.

Além de Temer, outros nomes de destaque foram anunciados: a ex-ministra da Agricultura e atual senadora Teresa Cristina fará parte do Conselho Superior do Agronegócio, e Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, presidirá o Conselho Superior de Economia. A jurista Ellen Gracie também foi confirmada para presidir o Conselho Superior de Assuntos Jurídicos, e o senador Sergio Moro foi anunciado para presidir um dos conselhos. Skaf informou que já iniciou diálogo com os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, e convidou deputados e senadores para integrar os conselhos a partir do próximo ano.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA