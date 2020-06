Pazuello teme aumento de processos envolvendo o SUS com o avanço da Covid-19

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo O ministro interino Eduardo Pazzuelo afirma que o SUS é universal, ou seja, tem obrigação de atender a todos os brasileiros



O ministro da Saúde teme aumento de processos envolvendo o Sistema Único de Saúde (SUS) com o avanço do coronavírus. Em audiência virtual com integrantes do judiciário, Eduardo Pazuello exaltou o funcionamento do sistema durante a pandemia da Covid-19.

Apenas em 2019, o Conselho Nacional de Justiça contabilizou cerca de 470 mil decisões terminativas nos tribunais envolvendo a área médica e hospitalar. O ministro interino da Saúde espera uma resolução rigorosa dos casos, apesar do aumento nos processos. Eduardo Pazzuelo afirma que o SUS é universal, ou seja, tem obrigação de atender a todos os brasileiros.

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Antonio Dias Toffoli, diz que os poderes devem estar mais unidos na pandemia. Sem citar a crise envolvendo os poderes, o ministro Dias Toffoli lamentou a judicialização da saúde no Brasil. O presidente do STF explica que existem ações de todo tipo, até as que obrigam a cobertura de testes de coronavírus.

