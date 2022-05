PEC da reforma tributária volta à pauta da CCJ do Senado nesta terça-feira

Texto é de relatoria do senador Roberto Rocha e já foi pautado duas vezes neste ano

Rodrigo Pacheco quer aproveitar o momento em que os senadores estão presentes para tentar votar a PEC



Mais uma vez, os parlamentes que compõem a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal vão tentar votar a PEC da reforma tributária, que tramita há dois anos no colegiado. Apenas neste ano, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) foi pautada duas vezes na comissão. O texto é de relatoria do senador Roberto Rocha e deve ser apreciado novamente na manhã desta terça-feira, 31. Nesta semana começa o chamado esforço concentrado no Senado, quando os parlamentares se juntam para votar indicações a cargos públicos. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, quer aproveitar o momento em que os senadores estão presentes para tentar votar a PEC. No entanto, há resistências. A avaliação é que, por ser ano eleitoral, os parlamentares evitam abordar textos polêmicos para a sociedade. Ao mesmo tempo, foi instalada uma comissão na Câmara dos Deputados para analisar um novo texto da reforma tributária.

*Com informações da repórter Marília Sena