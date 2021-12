Pela primeira vez na história, ANS tem queda no valor da mensalidade dos planos de saúde

Segundo órgão, número de adesões aos planos cresceu 2,75¨%, maior valor dos últimos cinco anos; mensalidade caiu, em média, 8,19%

Arquivo/Agência Brasil De acordo com ANS, houve diminuição nos preços de planos de saúde no país



Em 2021, o número de adesões aos planos de saúde foi o maior dos últimos cinco anos. O crescimento foi de 2,75%, segundo levantamento da Agência Nacional de Saúde (ANS). O órgão também revelou que hoje 4,7 milhões de brasileiros têm plano. Outro dado relevante foi o reajuste negativo: pela primeira vez, houve redução no valor da mensalidade, com queda de 8,19%. O fato histórico, comemorado pela ANS, é reflexo da redução de alguns serviços de saúde suplementar em 2020, fenômeno publicado pela pandemia da Covid-19. A portabilidade de carência foi outro setor com crescimento significativo de 42% nos primeiros sete meses de 2021. O principal motivo foi a busca por planos de saúde mais baratos.

*Com informações da repórter Katiuscia Sotomayor