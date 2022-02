Período de declaração de renda começa em 1º de março

Em 2022 não haverá mudanças significativas para o IR; investimentos em criptomoedas deve fazer parte do IR

Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Período da declaração do imposto começa em março



O brasileiro paga impostos praticamente em tudo, todos os dias, e agora chega o momento de acertar as contas relativas à renda. No dia primeiro de março, começa o período de entrega da declaração do imposto ano base 2021. O presidente do Sindicato das Empresas Serviços Contábeis de São Paulo (Sescon-SP), Carlos Alberto Batistão, explica que não haverá mudanças significativas na declaração. “Os que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70; tiveram rendimentos isentos acima de R$ 40 mil; tiveram bens em 31 de dezembro de 2021 superior a R$ 300 mil; ou tiveram ganham de capital, na venda de um imóvel ou tiveram operação na bolsa de valores; e ainda os que tiveram rendimento da atividade rural acima de R$ 142.798,50”, explicou.

Dentro da nova economia, as moedas virtuais, as criptomoedas, também precisam ser declaradas no Imposto de Renda (IR). “As criptomoedas são consideradas um bem. Então você tem que declarar na declaração de bens as criptomoedas que você comprou pelo custo de aquisição. Porque a criptomoeda tem valor elevado, você pode comprar uma parte dela ou várias delas, é importante você declarar nos bens aquilo que você comprou, não precisa lançar em pagamentos, é somente nos bens com a quantidade e a data que você comprou, e você põe o custo que você de fato pagou pelas criptomoedas”, explica Batistão. O presidente do Sescon-SP reforça que a Receita Federal tem todas as informações sobre o contribuinte e que todo o cuidado no preenchimento das informações é necessário. Simplificada ou completa, cabe uma análise e simulação no programa do imposto de renda no momento da declaração.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos