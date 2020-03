Período de John Lennon em NY é tema de exposição em SP

Reprodução/Facebook A foto mais marcante e famosa de John Lennon deste período foi tirada em 1974 no apartamento do músico



John Lennon e Yoko Ono se mudaram pra Nova York em 1971. O ex-Beatles tinha deixado a banda e vivia um momento novo, de ativismo politico, pensando em carreira solo e fazendo duras criticas ao governo Nixon.

Mal sabia ele que um de seus melhores amigos seria o fotografo americano Bob Gruen, que conheceu John Lennon em 1971 depois de um show beneficente.

Bob tirou umas fotos do astro londrino, que gostou do trabalho e foi com a cara dele. A partir disso, começou uma amizade de nove anos — ate a morte do cantor, assassinado com 5 tiros em frente ao Edifício Dakota. Gruen era bem conhecido também por ser é um dos fotógrafos mais respeitados do rock’n’roll mundial.

Na exposição do MIS, em São Paulo, inaugurada nessa sexta feira (13), o público terá acesso a 130 fotos que exploram a intimidade de John Lennon nos 9 anos que morou em Nova York.

Tem foto dele com Yoko em casa, ele passeando pela cidade, nos ensaios, em shows da carreira solo, com o filho Sean — ou seja, a pessoa por trás da imagem de ídolo internacional.

O fotografo Bob Gruen disse que conviver com John e Yoko era algo inspirador e bastante divertido. Ela fala que foi muito bom ter vivido com John e Yoko e que eles são pessoas inspiradoras. De acordo com ele, John era muito perceptivo e sabia de tudo que estava acontecendo.

A foto mais marcante e famosa de John Lennon deste período foi tirada em 1974 no apartamento do músico. Inclusive, foi Bob Gruen que presentou o músico com a camiseta escrito ‘New York City’ e cortou as mangas para que ele parecesse mais bad boy.

Bob Gruen com que teve vários momentos com John — e um dos que mais o marcou foi a ida à Estatua da Liberdade. Ele lembra que teve também a vez que fez uma sessão de fotos na varanda do seu apartamento. Um terceiro momento marcante foi o nascimento do seu filho Sean.

A exposição sobre John Lennon em Nova York esta no MIS e vai ate o dia 7 de junho. Ela abre de terça a sábado das 10h às 20h e aos domingos e feriados das 10h às 19h.

O ingresso custa R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia.

*Com informações do repórter Victor Moraes