Pesquisa aponta cenários estaduais para 2026 com Tarcísio, Paes, Cleitinho e Moro na dianteira

Uma pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta sexta-feira (22), traçou um retrato das intenções de voto para as eleições estaduais de 2026 em oito estados. O levantamento ouviu 10.146 eleitores entre os dias 13 e 17 de agosto e mostra lideranças consolidadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece na frente com 43% das intenções de voto. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) tem 21%, seguido pela deputada federal Érica Hilton (PSOL), com 8%. Paulo Serra (PSDB) soma 3% e Felipe d’Avila (Novo) 2%. Brancos, nulos e indecisos chegam a 23%.

No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes (PSD) lidera com 35%. O vice-governador Rodrigo Bacellar (União Brasil) tem 9%, Washington Reis (MDB) aparece com 5%, Mônica Benício (PSOL) com 4% e Ítalo Marsili (sem partido) com 2%. Brancos, nulos e indecisos somam 45%. No Paraná, o senador Sergio Moro (União Brasil) surge em primeiro com 38%, à frente de Paulo Eduardo Martins (Novo), com 8%, Enio Verri (PT), com 7%, e Guto Silva (PSD), com 6%. Brancos, nulos e indecisos chegam a 41%.

Em Minas Gerais, a disputa está mais fragmentada: o senador Cleitinho (Republicanos) lidera com 28%, seguido pelo ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (sem partido), com 16%. Rodrigo Pacheco (PSD), presidente do Senado, aparece com 9%, tecnicamente empatado com o vice-governador Mateus Simões (Novo), que tem 4%. Brancos, nulos e indecisos somam 43%.

Na Bahia, ACM Neto (União Brasil) marca 41%, contra 34% do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT). João Roma (PL) aparece com 4%, e Kleber Rosa (PSOL), com 2%. Em Pernambuco, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), desponta com 55%, enquanto a governadora Raquel Lyra (PSD) tem 24%. No Rio Grande do Sul, há empate técnico entre o deputado Coronel Zucco (PL), com 21%, e Edegar Pretto (PT), com 20%. Gabriel Souza (MDB) aparece com 11%. Em Goiás, Daniel Vilela (MDB) lidera com 26%, seguido de perto pelo ex-governador Marconi Perillo (PSDB), com 22%. Wilder Morais (PL) tem 10%, e Adriana Accorsi (PT), 8%.

A pesquisa também avaliou o desempenho dos governadores em exercício. Os maiores índices de aprovação são de Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), com 88%, e Ratinho Júnior (PSD-PR), com 84%. Tarcísio de Freitas (SP) registra 60%, enquanto Cláudio Castro (PL-RJ) tem um dos piores resultados, com 43% de aprovação e 41% de desaprovação. Outro dado relevante é a preferência dos eleitores pela independência dos governadores em relação a Lula e Jair Bolsonaro. Em estados como São Paulo, Minas e Rio, mais da metade dos entrevistados disseram preferir gestores que não se alinhem diretamente a nenhum dos dois.

