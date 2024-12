Pesquisa aponta que 2024 foi o melhor ano da história em vendas de imóveis em São Paulo

Locais de dois dormitórios destacaram-se como os mais procurados, representando 64% das unidades lançadas e 62% das vendas em novembro

O mercado imobiliário de São Paulo alcançou um marco sem precedentes em 2024, com a venda de aproximadamente 95 mil imóveis entre janeiro e novembro, conforme dados divulgados pelo Secovi-SP. Este número impressionante representa um aumento de 24% em relação ao mesmo período de 2023, quando foram comercializados 76 mil imóveis. Ao considerar os 12 meses encerrados em novembro de 2024, o total de vendas atingiu 101 mil unidades, superando em 36% o recorde anterior de 74 mil imóveis vendidos.

Um dos principais impulsionadores desse crescimento foi o programa Minha Casa Minha Vida, que teve um papel crucial no aumento das vendas. Mais da metade das 101 mil unidades vendidas foram adquiridas através deste programa governamental. Inicialmente, o Secovi-SP havia previsto um aumento modesto de 5 a 10% nas compras dentro do programa, mas os resultados superaram todas as expectativas. Além disso, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, que era projetado para crescer 2%, deve encerrar o ano com um crescimento em torno de 3,5%, contribuindo para o cenário positivo do mercado imobiliário.

As características dos imóveis vendidos variaram entre unidades na planta, em construção e prontas, lançadas nos últimos 36 meses. Imóveis de dois dormitórios destacaram-se como os mais procurados, representando 64% das unidades lançadas e 62% das vendas em novembro. Em termos de preço, 43% dos lançamentos de novembro tinham valor de até R$ 264 mil.

