Pesquisa aponta que 66% dos brasileiros são favoráveis ao passaporte de vacina

Levantamento da CNI mostra que duas em cada três pessoas temem contato com não-vacinados

JOAO GABRIEL ALVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Para 65% dos entrevistados, os estabelecimentos comerciais e demais setores devem exigir o comprovante de vacinação



Uma pesquisa mostra que 66% dos brasileiros são favoráveis ao passaporte da vacina contra a Covid-19. Segundo estudo do Confederação Nacional da Indústria (CNI), dois em cada três brasileiros têm medo de conviver com pessoas que não foram imunizadas. Para 65% dos entrevistados, os estabelecimentos comerciais e demais setores devem exigir o comprovante de vacinação. O gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, reforça que a crise sanitária ainda não acabou. “Isso quer dizer que uma parcela significativa da população ainda está preocupada com a pandemia e ainda muda os seus hábitos por isso. A CNI entende que a vacinação e todas as medidas necessárias e importantes para evitar a disseminação são essenciais para a retomada da economia. A pandemia teve efeitos muito graves sobre a vida das pessoas e sua superação vai ser possível com essas medidas”, afirmou. A pesquisa coloca que apenas 22% são contrários à exigência do documento para entrada em locais fechados. O levantamento entrevistou 2.016 brasileiros com idade acima de 16 anos nas 27 unidades da federação, entre os dias 18 e 23 de novembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos