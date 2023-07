Pesquisa aponta que 78,5% das famílias brasileiras estão endividadas

Dados de junho divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, apontam que a inadimplência também acompanhou a alta e chegou a 29,2%

Marcos Santos/USP IMAGENS Altas taxas impostas pelos bancos na cobrança do juro rotativo foi apontado como a principal causa do endividamento dos brasileiros, segundo o ministro da Fazenda



A alta da proporção de endividados no Brasil interrompeu uma sequência de quatro meses de estabilidade do indicador que, com uma alta de 0,2 pontos percentuais (pp) em junho, atingiu 78,5%, maior nível desde novembro de 2022. Segundo os dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) nesta terça-feira, 11, as famílias que se consideram altamente endividadas representam 18,5% do total de endividados, maior volume da série histórica iniciada em janeiro de 2010. De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), a inadimplência também acompanhou a alta do endividamento em junho e chegou a 29,2%, aumento de 0,1 pp. Em entrevista à Jovem Pan News, a economista Izis Ferreira avaliou que a melhora da economia brasileira não foi suficiente para retirar da inadimplência os consumidores com dívidas atrasadas: “A gente tem tido cada vez mais famílias com atrasos há mais tempo”.

“Os juros mais altos, sem ainda uma perspectiva de queda, principalmente os juros de mercado. Com a inadimplência alta, fica mais difícil dos juros de mercado apontarem uma tendência de queda. Esses juros elevados vão continuar dificultando a quitação dessa dívida mais antiga”, declarou. Por outro lado, embora o estudo tenha mostrado um crescimento no endividamento das famílias, a parcela média de renda comprometida com dívidas alcançou 29,6%, menor percentual desde setembro de 2020.

“A inflação corrente tem apontado desaceleração contínua. Hoje, inclusive, a gente teve mais um mês de deflação no Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apontado pelo IBGE (…) A gente também segue tendo contratações líquidas no mercado de trabalho formal, uma evolução positiva dessas contratações (…) No entanto, esse consumidor, por questões comportamentais, segue buscando o crédito para consumir produtos e serviços”, explicou Izis. Os dados da pesquisa foram coletados com cerca de 18 mil consumidores em todas as capitais dos Estados e do Distrito Federal.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto