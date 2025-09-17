Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Pesquisa Genial/Quaest: 51% desaprovam governo Lula

Pesquisa Genial/Quaest: 51% desaprovam governo Lula

Pesquisa sugere que o principal motivo para a estagnação na popularidade do governo é a percepção negativa sobre a economia; 58% dos brasileiros acreditam que o país está indo na direção errada

  • Por Jovem Pan
  • 17/09/2025 11h29
  • BlueSky
FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Lula Genial/Quaest revela uma estabilidade na aprovação e desaprovação do governo Lula

A mais recente pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (17), revela uma estabilidade na aprovação e desaprovação do governo Lula. Após um período de recuperação, a popularidade do presidente parece ter atingido um platô. A pesquisa aponta que a avaliação do governo está ligada à percepção da população sobre a situação econômica do país.

A pesquisa de setembro mostra que a aprovação do governo Lula se manteve em 46%, enquanto a desaprovação permaneceu em 51%. Esses números são idênticos aos de agosto. Essa estabilidade quebra um ciclo de melhora na percepção popular que vinha sendo notado desde julho.

No que diz respeito à avaliação geral, a percepção também se mostrou estável:

  • 38% da população considera o governo negativo.
  • 31% o classifica como positivo.
  • 28% o avalia como regular.

Essa estabilidade é um sinal de que a melhora na popularidade, que foi impulsionada pela percepção da queda na inflação dos alimentos, não teve continuidade neste mês.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Economia

A pesquisa sugere que o principal motivo para a estagnação na popularidade do governo é a percepção negativa sobre a economia. Os dados mostram um pessimismo crescente entre os entrevistados:

  • Direção do país: A maioria dos brasileiros, 58%, acredita que o país está indo na direção errada. Esse percentual era de 57% na pesquisa anterior.
  • Desempenho do presidente: Metade dos entrevistados, 50%, considera que o desempenho do presidente Lula é pior do que o esperado, um aumento de 5 pontos percentuais em relação a agosto.
  • Piora da economia: A parcela de eleitores que avalia que a economia piorou subiu para 48%, após se manter em 46% nas duas rodadas anteriores.

Leia também

Forças de segurança cumprem oito mandados de busca e apreensão no caso da morte do ex-delegado-geral
Operação da PF prende diretor da Agência Nacional de Mineração

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >