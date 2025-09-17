Pesquisa Genial/Quaest: 51% desaprovam governo Lula

Pesquisa sugere que o principal motivo para a estagnação na popularidade do governo é a percepção negativa sobre a economia; 58% dos brasileiros acreditam que o país está indo na direção errada

FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Genial/Quaest revela uma estabilidade na aprovação e desaprovação do governo Lula



A mais recente pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (17), revela uma estabilidade na aprovação e desaprovação do governo Lula. Após um período de recuperação, a popularidade do presidente parece ter atingido um platô. A pesquisa aponta que a avaliação do governo está ligada à percepção da população sobre a situação econômica do país.

A pesquisa de setembro mostra que a aprovação do governo Lula se manteve em 46%, enquanto a desaprovação permaneceu em 51%. Esses números são idênticos aos de agosto. Essa estabilidade quebra um ciclo de melhora na percepção popular que vinha sendo notado desde julho.

No que diz respeito à avaliação geral, a percepção também se mostrou estável:

38% da população considera o governo negativo.

31% o classifica como positivo.

28% o avalia como regular.

Essa estabilidade é um sinal de que a melhora na popularidade, que foi impulsionada pela percepção da queda na inflação dos alimentos, não teve continuidade neste mês.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Economia

A pesquisa sugere que o principal motivo para a estagnação na popularidade do governo é a percepção negativa sobre a economia. Os dados mostram um pessimismo crescente entre os entrevistados:

Direção do país: A maioria dos brasileiros, 58%, acredita que o país está indo na direção errada. Esse percentual era de 57% na pesquisa anterior.

A maioria dos brasileiros, 58%, acredita que o país está indo na direção errada. Esse percentual era de 57% na pesquisa anterior. Desempenho do presidente: Metade dos entrevistados, 50%, considera que o desempenho do presidente Lula é pior do que o esperado, um aumento de 5 pontos percentuais em relação a agosto.

Metade dos entrevistados, 50%, considera que o desempenho do presidente Lula é pior do que o esperado, um aumento de 5 pontos percentuais em relação a agosto. Piora da economia: A parcela de eleitores que avalia que a economia piorou subiu para 48%, após se manter em 46% nas duas rodadas anteriores.

*Reportagem produzida com auxílio de IA