Pesquisas na internet por ventilador e ar-condicionado sobem 830% com onda de calor

Tendência é que as temperaturas diminuam a partir desta sexta-feira, 17, com a chegada de uma frente fria

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Pedestres enfrentam forte calor na região central de São Paulo, na tarde desta terça-feira, 14



A onda de calor que atingiu o Brasil nesta semana elevaram a demanda por itens como ventilador e ar-condicionado. Na internet, pesquisas por estes aparelhos subiram 830% durante o período de clima abafado e altas temperaturas registradas, de acordo com dados do Google. Em entrevista à Jovem Pan News, o engenheiro eletricista, Roberto Pereira D’Araujo, alerta que o uso destes eletrodomésticos acarreta em um gasto adicional na conta de luz: “Se você deixar 24 horas ligado, ele vai te custar mais ou menos R$ 80 por mês. Uma geladeira comum, com mais ou menos 250 Watts, vai te custar uns R$ 300 por mês. O problema é que as nossas tarifas dobraram de valor nos últimos 25 anos”. Para além de ficar na frente do ventilador ou ar-condicionado, especialistas em saúde recomendam maior atenção para dois grupos suscetíveis a riscos: crianças e idosos. O médico Matheus Azevedo ressaltou a necessidade de uma alimentação leve, de evitar atividades físicas entre 10h e 17h e de reforçar a hidratação ao longo do dia: “Começa a transpirar mais e consequentemente tem um risco maior de desidratação. Muito importante o cuidado relacionado à parte de alimentação”.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao menos 13 Estados tem sido atingidos pela onda de calor. São eles: Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, Amazonas, Rondônia e Bahia. Além deles, o Distrito Federal também é afetado. O grau de severidade do alerta é de “grande perigo”, apresentando risco à saúde da população com temperaturas que chegaram a ao menos 5ºC acima da média. No entanto, a tendência é que as temperaturas diminuam a partir desta sexta-feira, 17, com a chegada de uma frente fria. A onda de calor será amenizada com as chuvas que devem atingir as regiões mais próximas do Sul do país, com as temperatura voltando para perto das médias históricas. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para fortes pancadas de chuva entre sexta e domingo, 19, com possibilidade de raios, chuvas de granizo e rajadas de vento intensas.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos