Petrobras aprova plano estratégico com investimentos de cerca de R$ 500 bilhões entre 2024 e 2028

Estatal brasileira de petróleo promete destinar um montante significativo para iniciativas de descarbonização

Fernando Frazão/Agência Brasil Fachada da sede da Petrobras, que fica na cidade do Rio de Janeiro



Como a Jovem Pan já antecipou, o novo plano estratégico da Petrobras prevê investimentos ao longo dos próximos cinco anos de mais de US$ 100 bilhões. Divulgado nesta quinta-feira, 23, o plano aponta para investimentos da ordem de US$ 102 bilhões (cerca de R$ 500 bilhões) no período entre 2024 e 2028. Valor representa um crescimento de 31% em relação ao plano que está em vigor. Boa parte destes investimentos vai para a exploração e produção de petróleo, com crescimento de 13%. Do montante total previsto em investimentos para o próximo quinquênio, cerca de US$ 91 bilhões se referem a projetos aprovados e em implantação, enquanto que os outros US$ 11 bilhões consideram projetos que ainda estão em análise, sob avaliação e em estudo. A estatal brasileira de petróleo promete também destinar um montante significativo para iniciativas de descarbonização em seu novo plano estratégico. Estes investimentos somam cerca de US$ 11 bilhões, contra cerca de US$ 4,5 bilhões do plano anterior.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga