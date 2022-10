Petrobras atinge maior valor de mercado desde 2008

Nesta sexta-feira, 21, a estatal bateu um recorde histórico ao atingir R$ 520,6 bilhões, melhor patamar desde quando a consultoria Trade Map começou a mapear o desempenho de companhias de capital aberto

Fernando Frazão/Agência Brasil Fachada da Petrobras



Nesta sexta-feira, 21, o valor de mercado da Petrobras bateu um recorde histórico ao atingir R$ 520,6 bilhões. Esse é o maior patamar desde 2008, quando a consultoria Trade Map começou a mapear o desempenho da estatal e de outras companhias de capital aberto. Em dólares, a cotação da Petrobras bateu mais de US$ 100 bilhões. A petroleira foi o grande destaque da B3, a bolsa de valores de São Paulo, com ações preferenciais e ordinárias, sem e com direito a voto, em alta aproximada de 3,4%. Alguns fatores estão por trás desta valorização da empresa no mercado, como a cotação do barril de petróleo do tipo Brent, que fechou em alta de 1,21%, cotado a US$ 93,5. Além disso, analistas consultados pela Jovem Pan News especulam que o recorde tem a ver com o crescimento do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas pesquisas de opinião. Em um eventual segundo mandato do candidato à presidência, existe a possibilidade do governo conduzir a privatização da estatal brasileira de petróleo.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga