Petrobras é empresa que mais pagou dividendos no mundo no 1º semestre, diz relatório

Relatório da gestora britânica Janus Henderson analisa trimestralmente o desempenho das 1.200 maiores empresas de capital aberto de todo o mundo

REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo Petroleira foi a primeira no ranking feito pela gestora britânica Janus Henderson para medir o volume de dividendos pagos aos acionistas



A Petrobras foi a empresa que mais pagou dividendos no mundo no primeiro semestre de 2022, de acordo com dados da 35ª edição do Índice Global de Dividendos da gestora britânica Janus Henderson. O relatório analisa trimestralmente o desempenho das 1.200 maiores empresas de todo o mundo de capital aberto. É o caso da petroleira, que no primeiro semestre pagou US$ 9,7 bilhões em dividendos (o equivalente a cerca de R$ 49,8 bilhões). Para que se tenha uma ideia, no segundo trimestre de 2021 a Petrobras pagou US$ 1 bilhão aos seus acionistas. Como a União é acionista majoritária da empresa, foi a grande beneficiada pelos lucros exorbitantes da estatal que volta e meia é alvo de críticas e cobranças porque o alto volume de pagamento dos dividendos tem a ver com o aumento no preço dos combustíveis. De acordo com o ranking divulgado nesta quarta-feira, 24, depois da Petrobras está a Nestlé, com US$ 8,4 bilhões pagos em dividendos.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga