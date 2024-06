Petrobras fecha acordo para quitar dívida com a União

Estatal recebeu desconto de 65% sobre o valor original; disputa se referia a tributos que, segundo a União, não foram pagos como deveriam

Fernando Frazão/Agência Brasil No balanço do segundo trimestre deste ano, a Petrobras registrará uma baixa contábil de R$ 11 bilhões



O Conselho de Administração da Petrobras fechou um acordo nesta segunda-feira (17) para quitar R$ 19,8 bilhões em dívidas tributárias com a União. O total do contencioso era de R$ 44 bilhões, mas, o acordo firmado entre a Petrobras e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, resultou em um desconto de 65% sobre o valor original da dívida. Com isso, a Estatal terá que pagar R$ 19 bilhões, quantia que vai para os cofres públicos e ajuda a União a tentar encerrar o ano com déficit zero. No balanço do segundo trimestre deste ano, a Petrobras registrará uma baixa contábil de R$ 11 bilhões. A disputa se referia a alguns tributos que, segundo a União, não foram pagos como deveriam ter sido entre os anos de 2008 e 2013: Cide e PIS/Cofins.

Publicado por Luisa Cardoso