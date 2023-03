Petrobras mantém venda de ativos com contratos assinados

Estatal contraria pedido do governo de suspensão do processo por 90 dias; parecer foi encaminhado ao Conselho de Administração

Fernando Frazão/Agência Brasil A diretoria da empresa informou nesta sexta-feira, 17, que não viu razões para suspender esses processos com contratos assinados



A Petrobras dará continuidade ao processo de venda de ativos, conhecido como desinvestimento, que estejam na reta final. A diretoria da empresa informou nesta sexta-feira, 17, que não viu razões para suspender esses processos com contratos assinados. O parecer foi encaminhado ao Conselho de Administração, órgão máximo da companhia. No começo do mês, o Ministério de Minas e Energia demandou à Petrobras a suspensão da venda de ativos por 90 dias para se reavaliar a política energética brasileira. Segundo advogados, mesmo após a assinatura de um documento de compra e venda de um determinado ativo, o comprador e devedor ainda têm obrigações até que o negócio seja finalizado. Não há prazo para que o Conselho avalie o parecer da diretoria executiva. A estatal tem muitos negócios em andamento, como vendas de ativos que somam mais de US$ 2 bilhões. Em nota, a Federação Única dos Petroleiros afirmou que a companhia continua sendo conduzida por uma administração bolsonarista que corre contra o tempo para tocar o processo de privatização dos ativos da estatal brasileira.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga