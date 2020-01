Petrobras reduz preço de gasolina e diesel nas refinarias a partir desta sexta

Rovena Rosa/Agência Brasil Preço dos combustíveis terá redução nas refinarias



A gasolina e o diesel vão ficar mais baratos nas refinarias da Petrobras a partir desta sexta-feira (24). O anúncio foi feito pela estatal inicialmente aos fornecedores e, posteriormente, ao público.

A queda do preço gasolina será, em média, de 1,5%, nas refinarias pelo Brasil, já a queda do diesel será mais aguda, de 4,5%. O preço do barril de petróleo deu uma amenizada nos últimos dias.

No ano passado e começo deste ano, houve momentos de tensão e períodos de instabilidade. O último deles foi o conflito entre os Estados Unidos e o Irã.

A variação de preço, no entanto, vale apenas para as refinarias.. Quando o consumidor for abastecer o seu veículo, o preço será diferente. Para a formação do preço final, são consideradas diversas variáveis, como margem de lucro, frete, custo, entre outras.

O fato é que os combustíveis seguem pesando na inflação do Brasil. A prévia oficial do IPCA-15 ainda permaneceu em um patamar elevado, 0,71%, maior taxa para o mês desde 2016.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga