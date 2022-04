Petrobras reduz preço do botijão de gás em 5,6% a partir deste sábado

Recipiente de 13 quilos passa a custar R$ 54,94; ajuste foi possível por causa da desvalorização do dólar frente ao real e também da acomodação do preço do barril do petróleo no mercado internacional

Pedro Ventura/Agência Brasil Redução no preço do GLP abre expectativa para redução também na gasolina e no diesel nos próximos dias



O gás liquefeito de petróleo (GLP), ou gás de cozinha, está mais barata a partir deste sábado, 9, nas refinarias e centros de distribuição da Petrobras. A redução é de 5,6%, aproximadamente R$ 3,27, com o botijão de 13 quilos passando a custar R$ 54,94. É a primeira redução em mais de dois anos. A última vez tinha sido em março de 2020. A Petrobras promoveu a redução do preço do GLP graças a um alívio no preço do barril do petróleo do tipo brent no mercado internacional e também por causa do comportamento do dólar frente ao real, que já teve perda de 15% neste ano. O barril do tipo brent, que no início da guerra da Rússia na Ucrânia chegou a bater quase US$ 140, agora está mais perto dos US$ 100.

O anúncio da redução nesta sexta-feira, 8, abre a expectativa de novas quedas nos derivado de petróleo. Existe a possibilidade de, na semana vem, a Petrobras anunciar reduções no diesel e na gasolina. No mês passado, a empresa, em meio a pressões internacionais, precisou fazer aumentos robustos nos dois combustíveis, quase 25% para o litro diesel e cerca de 19% para o litro gasolina nas refinarias. O reajuste gerou grande desgaste da Petrobras com o Palácio do Planalto, que decidiu realizar mudanças na cúpula da empresa. Na próxima semana, deverão ser aprovados os nomes do novo presidente do Conselho de Administração da companhia, Márcio Weber, que já tem cadeira no comando da Petroleira, e também do novo presidente da estatal, o químico industrial José Mauro Coelho.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga