Petrobras reduz preço do querosene de aviação para as distribuidoras em 5,9%

Na prática, redução será de aproximadamente R$ 0,25 por litro; companhia tem estimulado as vendas diretas para grandes consumidores, em uma tentativa de deixar os preços mais em conta

ALLISON SALES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Petrobras afirma que os preços atuais estão cerca de 24% mais baixos em comparação com o final de 2022



A Petrobras anunciou uma significativa redução de 5,9% no preço médio de venda do querosene de aviação para as distribuidoras, o que representa uma diminuição de aproximadamente R$ 0,25 por litro. Essa medida, que entra em vigor no início de cada mês, tem o potencial de impactar positivamente os custos operacionais das companhias aéreas e, consequentemente, as tarifas de passagens aéreas no Brasil. Apesar de um aumento acumulado de 8,7% no preço do querosene de aviação ao longo do ano, a Petrobras afirma que os preços atuais estão cerca de 24% mais baixos em comparação com o final de 2022.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem demonstrado preocupação com o impacto dos combustíveis no orçamento das famílias brasileiras. Em resposta a essa preocupação, a Petrobras tem incentivado vendas diretas para grandes consumidores, buscando reduzir os preços nas bombas. A empresa também destaca que os preços do diesel e da gasolina estão mais baixos do que no final de 2022. No entanto, a Petrobras enfrenta críticas sobre uma possível utilização política, o que estaria afetando o mercado e os preços das ações da empresa.

O transporte aéreo é o principal modal de passageiros no Brasil, devido às grandes distâncias do país. As companhias aéreas enfrentam desafios não apenas com o custo dos combustíveis, mas também com a tributação e a complexidade na formação dos preços das passagens. A redução no preço do querosene de aviação pode aliviar parte desse fardo, mas não resolve todos os problemas enfrentados pelo setor. A Petrobras, apesar de ainda lucrativa, viu seus lucros caírem 70%, o que levanta preocupações sobre a administração política da empresa.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA